Через Мариуполь в Запорожскую область движутся вражеские караваны бетонных "зубов дракона".
Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Караваны "зубов дракона" через Мариуполь движутся в с. Розовка Запорожской области. Машины имеют специальную отметку для быстрого пропуска - круг с перечеркнутой буквой "А", - сообщил он.
Советник мэра отметил, что усиленное снабжение происходит всю последнюю неделю.
В свою очередь, мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в своем Telegram-канале отметил, что "оккупанты снова везут бетонные "зубы дракона" через Мариуполь к линии фронта на Запорожском направлении".
"Верить в то, что бетонные пирамидки спасут во время контрнаступления ВСУ так же бессмысленно, как и мечтать, что северное Приазовье станет частью РФ", - написал он. Городской голова подчеркнул, что юг ждет деоккупации.
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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения вдоль трассы на Мариуполь. Как отметил Петр Андрющенко, эти сооружения начали появляться на границе Донецкой и Запорожской областей.
6 апреля Андрющенко сообщил, что российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе увеличили количество перевозочных "зубов дракона" и запустили их производство на бетонных заводах. Также, по его словам, к "зубам дракона" добавились бетонные укрепления для блиндажей.