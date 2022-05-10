Под завалами дома в Изюме Харьковской области найдены тела 44 гражданских.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!", - сообщил он.
Напомним, российские войска ворвались в Украину ранним утром 24 февраля. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и гражданские, в частности в Харьковской области. В результате вражеских атак были разрушения и жертвы.
Позже враг пошел в наступление на части востока украинского государства. Город Изюм был горячей точкой.
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