В частности, речь идет о машиностроительном колледже и школах в Краматорске, а также машиностроительном лицее в Славянске.

Российские захватчики готовят очередной обстрел образовательных учреждений в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне готовят очередной обстрел образовательных учреждений в Донецкой области. Ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "обустройстве огневых позиций нацбатальонов" в Донецкой области. А именно Краматорск: машиностроительный колледж, общеобразовательные школы 10 и 16. Славянск: машиностроительный лицей. Будьте бдительны. Принимайте все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мариуполе российские захватчики открыли Мариупольскую общеобразовательную школу №65. Оккупанты заставили родителей убрать мусор и закрыть окна пленкой.

"Фактически набрано 9 классов разного возраста по 35-45 детей в каждом. В школе работает небольшое крыло по количеству классов. Питания детей нет. Электричество подается от одного генератора, поэтому де-факто образование без какой-либо компьютерной техники. Преподавание - на русском: язык/литература/математика", - рассказывал советник городского головы.

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