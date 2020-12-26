Парень объяснил, почему Донецк должен вернуться под украинский контроль.

Молодой житель оккупированного Донецка эмоционально рассказал о том, почему город необходимо возвращать под контроль Украины.

Соответствующее видео в своем Телеграме опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Парень признался, что при боевиках город стремительно приходит в упадок.

"Выезжаешь из центра и заезжаешь в какие-нибудь отдаленные районы, хотя бы пару километров от центра - и у тебя половина района просто без света. Не потому что все перебито, а потому что из-за войны люди уехали и не планируют возвращаться. Так как либо условий нет, либо смысла нет возвращаться и сидеть в ж*пе, такие вот ощутимые последствия. Город стагнирует, разрушается еще больше, шесть лет дают о себе знать: ничего не строится, не развивается. Грустно это осознавать, потому что Донецк всегда был легким на подъем на развитие города", - говорит он.

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Говоря о будущем ОРДО, дончанин высказался за возвращение территории под украинскую юрисдикцию.

"Мне бы хотелось возвращения в Украину или какое-либо взаимодействие с Украиной в любой форме, так как лично для меня законы Украины и положение Украины получше, чем в РФ. Там как-то дышится полегче... Поэтому мне ближе Украина, да и с курсом там получше. Неохота с каждым днем зарабатывать меньше, потому что страна в ж*пе и курс падает", - объяснил он.

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Автор: УНИАН