Известно, что в результате обстрела погиб один человек.

Вечером в понедельник, 2 сентября, российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепропетровскую область. Известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра", – написал он в Telegram.

Вскоре стало известно, что в результате обстрела погиб один человек. Еще трое, по данным Лысака, пострадали.

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Других подробностей относительно атаки по Днепру пока нет.

Атаки РФ по Украине

Утром 2 сентября российские террористические войска атаковали Киевскую, Сумскую и Харьковскую области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления. Россияне запустили около 60 ракет различных типов и более 20 ударных БПЛА.

В частности, был атакован Киев. В дополнение к крылатым ракетам и дронам противник выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что удар был нацелен на центр столицы – по правительственному кварталу. По его словам, Россия хотела создать картинку того, что она способна пройти украинскую ПВО, что Киев уязвим – чтобы создать панику.

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