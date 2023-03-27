Враг может запустить с Черного моря несколько крылатых ракет.

В Черном море находится один ракетоноситель российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что по состоянию на утро 27 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди них есть один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет.

В Азовском море - два вражеских корабля, в Средиземном - до семи вражеских кораблей, в частности, три носителя "Калибров", общий залп составляет до 20 ракет.

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Как сообщал УНИАН, 26 марта в Черном море на боевом дежурстве находились 12 вражеских кораблей, среди них было два носителя крылатых ракет "Калибр".

Стоит отметить, что РФ уже не раз била по украинской земле ракетами, в частности, и с Черного моря. По состоянию на 27 марта в Украине ликвидировали 911 крылатых ракет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что по состоянию на конец прошлого года РФ ежемесячно могла выпускать по 20-30 "Калибров".

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