Противник на Донбассе продолжает наступать на ряде направлений, отметили в Генштабе.

Российские захватчики безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части города Бахмут Донецкой области.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута, также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой", - сообщили в Генштабе.

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Так, на Купянском и Лиманском направлениях враг продолжает попытки сломать оборону украинских защитников и защитниц и вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступательные действия, однако их наступательный потенциал, по данным Генштаба ВСУ, снижается.

"Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино", - сказано в сообщении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия.

Ситуация на фронте в Украине-сейчас это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 22 марта сообщил, что враг наступает на востоке Украины на ряде направлений - Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Марьинском и Лиманском. На этих направлениях за минувшие сутки наши воины отразили более 110 атак со стороны противника.

Позже в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что наши защитники ночью отразили вражеский штурм в Бахмуте, и противник понес потери.

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