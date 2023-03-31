Потраченные противником ресурсы на захват города и огромное количество убитых не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности, отметили в Минобороны.

Украинская оборона города Бахмут в Донецкой области приводит к тому, что время играет против российских захватчиков.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. "В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что враг не оставляет свои планы и пошел на принцип, поднял ставки во вред себе. "Это очень "по-русски", логикой не понять", - отметила заместитель министра.

Видео дня

Бои за Бахмут - сейчас это стоит знать

Противники уже длительное время пытаются захватить Бахмут и несут огромные потери. Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские защитники отразили 22 атаки на Бахмут, враг продолжает штурм города.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если украинское государство потеряет Бахмут, то президент России Владимир Путин "продаст победу" россиянам, Китаю и Ирану.

Вас также могут заинтересовать новости: