Он пока не уточнил, какой именно боекомплект мог быть на корабле.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что удар по вражескому кораблю в Феодосии,- это "колоссальная работа". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, Были ли "Шахеды" на уничтоженном в Феодосии корабле.

Представитель напомнил, что удар по кораблю был нанесен пилотами тактической авиации Воздушных сил.

"Спланирована операция и Вооруженными силами, и другими силовыми структурами. Вы сейчас показываете действительно ошеломляющие кадры, что уничтожен корабль, предположительно, с боекомплектом. Мощным боекомплектом. Поэтому, собственно, кто, может, владеет информацией, какой именно он был, и, может, объявят уже позже", - отметил спикер.

Игнат отметил, что проделана была "колоссальная" работа. "Большой десантный корабль уничтожен. И он пополнил тот флот, который возглавляет сейчас крейсер "Москва", - добавил он.

Уничтожение российского корабля"Новочеркасск" - что известно

Как сообщал УНИАН, около 02:30 сегодня, 26 декабря, тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что такая мощная детонация на корабле была вызвана не просто горючим. Она отметила, что взрыв там был мощный, детонация – долговременная, а пожар - масштабный.

Так, по словам Гуменюк, "такая большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля".

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов, - то, что они не могут себе позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности по использованию и знаменитого Керченского моста и других транспортно-логистических маршрутов. Так что вполне вероятно, что это был своего рода "рождественский подарок", полностью упакованный", - сказала она.

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