14 февраля стало известно, что Норвегия пожертвует 8 основных боевых танков Leopard 2 и до 4 танков специального назначения для Украины.

Королевство Норвегия в ближайшее время передаст Украине первые боевые танки.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, глава оборонного ведомства Алексей Резников 10 марта в Киеве провел встречу с министром обороны Королевства Норвегия Бьерном Арильдом Грамом.

"Норвегия присоединилась к широкой международной "танковой коалиции" для того, чтобы помочь Украине с основным боевым танком. Уже идет подготовка личного состава и в ближайшее время первые танки будут в Украине. Также помогаем с усилением ПВО. Мы передали комплексы короткой дальности "Мистраль" и внесли вклад в работу по системе средней дальности NASAMS. Продолжим дальше быть вместе с Украиной и поддерживать вас на вашем пути", - заверил Бьерн Арильд Грамм.

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Также норвежский министр сообщил о принятии решения выделять 7,5 млрд долларов на помощь Украине в течение следующих пяти лет. Соответствующая программа представлена на утверждение парламента. Он объявил о том, что Норвегия планирует передать Украине пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты в системы зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Западные танки для Украины

Как сообщал УНИАН, 14 февраля стало известно, что Норвегия пожертвует восемь основных боевых танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения для Украины.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Также ожидается формирование шести-семи батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1.

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