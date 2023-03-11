Они будут осваивать системы NASAMS.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить украинских воинов-зенитчиков на обучение в Норвегию.

Об этом заявил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Тelegram-канале ведомства.

"Спасибо правительствам Норвегии и Соединенных Штатов Америки за принятое решение о передаче двух систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины", - подчеркнул он.

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По его словам, благодаря поддержке партнеров было спасено много жизней и сохранены объекты критической инфраструктуры.

"Зенитный ракетный комплекс NASAMS, овладевший украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в Украине. Благодаря мощной поддержке партнеров, спасено немало жизней украинцев, сохранены объекты критической инфраструктуры государства", - говорится в сообщении.

NASAMS для Украины

Как известно, первые взводы передовых ЗРК NASAMS от США и Норвегии Украина получила еще в ноябре 2022 года. Тогда Россия только начала терроризировать города и критическую инфраструктуру ракетными атаками.

Как ранее сообщал УНИАН, Норвегия в сотрудничестве с США предоставит Украине две огневые установки противовоздушной обороны NASAMS. Также эта страна проведет обучение по обслуживанию и эксплуатации системы.

По словам спикера ВВС ВСУ Юрия Игната, NASAMS сбивают 100% крылатых ракет врага.

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