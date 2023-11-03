Маршруты дронов отличались от предыдущих налетов, кроме того, это может быть связано с избранием недостаточно подготовленных к отражению налётов районов.

В ночь на 3 ноября российские оккупанты применили по Украине 40 "Шахедов", из которых сбито было 24, что составляет чуть больше 50%. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, с чем связано такое снижение эффективности украинской ППО.

Эксперт отметил, что в последний раз таким количеством Shahed-131/136 россияне атаковали Украину 30 сентября, запустив их с мыса Чауда, тогда было сбито 30 дронов-камикадзе.

"Этой ночью основной локацией запуска был Приморск-Ахтарск и маршруты полёта дронов отличались от тех, что мы наблюдали ранее. Отчасти именно это и послужило причиной низкого коэффициента сбитий Shahed-131/136", - отмечает Коваленко.

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В то же время эксперт не считает, что этот налет станет началом системных атак РФ, это скорее прощупывание новых маршрутов и тест их на эффективность.

"К сожалению, эффективность выше тех, что проводились ранее, что может быть обусловлено избранием недостаточно подготовленных к отражению налётов районов, что в свою очередь лишний раз поднимает вопрос о создании как буфера безопасности, так и больших поставках Украине средств ПВО", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что опасность сейчас представляет не только количество "Шахедов", но и их регулярная смена маршрута, что может заставать некоторые районы врасплох и приводит к неспособности эффективно перехватывать воздушные угрозы.

Ночной налет "Шахедов" - что известно

Ночью враг запустил по украине 40 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Из них украинская ППО сбила 24 дрона и ракету.

О прилетах по гражданской инфраструктуре сообщали в Харьковской области. Кроме того, произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

Кроме того, 16 "Шахедов" угрожали Львовской области, но в самом городе было спокойно.

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