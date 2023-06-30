Россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Украинская противовоздушная оборона в ночь на 30 июня сбила 10 из 13 запущенных оккупантами беспилотников типов Shahed-136/131. Ночная атака прошла без жертв

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. В частности, россияне нанесли удары 13-ю дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск) и 4-ю зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300.

По данным воздушных сил, атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

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"Силами и средствами противовоздушной обороны ПС и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных дронов Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно ночная атака прошла без жертв.

Около 23:00 украинские военные зафиксировали запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска, что на восточном побережье Азовского моря. Первые беспилотники вошли в воздушное пространство Украины около полуночи. Также враг совершал обстрелы из С-300.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 июня 2023 - что известно

За минувшие сутки, 30 июня, украинские защитники нанесли мощные удары по позициям оккупантов-пункты управления, скопления оккупантов и 13 артиллерийских подразделений.

При этом отмечается, что произошло 31 боевое столкновение. Россияне продолжают бросать основные силы на Лиманское, Бахмутское и Марьинское направления.

Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 228 340 человек.

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