На этом участке ВСУ держат оборону, поэтому захватчики усилили артиллерийские обстрелы.

Журналист УНИАН побывал на Купянском направлении Харьковской области, где уже третий день оккупанты пытаются наступать.

На этом участке ВСУ держат оборону, поэтому захватчики усилили артиллерийские обстрелы. На фото был запечатлен пгт. Кошаровка под Купянском, жители которого отмечают увеличение количества взрывов в этом районе за последние дни.

Местные боятся повторения ситуации полуторамесячной давности, когда по Кошаровке били разными видами РСЗО. Невзорвашиеся ракеты до сих пор торчат во дворах жилых домов в асфальте.

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Ситуация на Купянском направлении - подробности

Сейчас время враг с конца прошлой недели активно наступает на Купянском направлении Харьковщины.

По ее словам Анны Маляр, враг хочет вернуть утраченные позиции и заставить украинские Силы обороны перебросить туда резервы с других направлений. "Наши войска в обороне, оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - отмечает заместитель министра обороны.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что через неделю после начала операции по имитации наступления на Лиманском и Купянском направлениях, российские оккупанты демонстрируют снижение инициативы, а по ряду локаций даже возвращение на изначальные позиции под давлением ВСУ.

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