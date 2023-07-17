На Лиманской и Купянской оси у оккупантов был сосредоточен впечатляющий потенциал, но недостаточный для реализации глобального плана по реваншу.

Через неделю после начала операции по имитации наступления на Лиманском и Купянском направлениях, российские оккупанты демонстрируют снижение инициативы, а по ряду локаций даже возвращение на изначальные позиции под давлением ВСУ.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "На Лиманской и Купянской оси у оккупантов был сосредоточен впечатляющий кулак, но недостаточный для реализации глобального плана по реваншу", - отметил эксперт.

В ходе операции по имитации наступления оккупанты не только понесли существенные потери, но и были ликвидированы командир 96 разведывательной бригады 1-й ТА, полковник Максим Харламов и полковник 1-й мобильной бригады РХБЗ Евгений Тихно.

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"Тем не менее, интенсивность огня и штурмовые действия продолжаются, а потому, следует понимать, что нашим парням на Лимано-Купянской оси очень, очень непросто. Но первую волну оккупантов они отбили, а хватит ли ресурса оккупантам на вторую? Все зависит от событий на Юге", - отметил Коваленко.

"Но, главное то, что своей имитацией российское командование не только ничего не добилось, а только отвлекло внимание и рассредоточило ресурс, оттянув с Юга и Донецкой области, но и более того - потеряло. Потеряло ресурс и офицеров отнюдь не младшего командного состава", - подытожил эксперт.

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