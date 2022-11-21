Однозначный приоритет при комплектовании ВС РБ солдатами-срочниками был отдан ССО.

По итогам осеннего призыва в Беларуси больше всего срочников направили в ССО — основную ударную силу Вооруженных Сил страны.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", согласно официальным заявлениям, Минобороны страны собиралось набрать около 10 тысяч призывников. 19 ноября во всех частях и соединениях вооруженных сил, внутренних и пограничных войск тысячи призванных "срочников" были приведены к военной присяге.

Согласно информации из открытых источников, которую изучили журналисты, присягу приняли:

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1500 военнослужащих во всех частях внутренних войск;

1500 военнослужащих в пограничных войсках;

2000-2100 военнослужащих в 72-й объединенном учебном центр подготовки прапорщиков и младших специалистов;

около 600 человек в механизированных бригадах Сухопутных войск (являются основными боевыми соединениями);

около 540 человек в частях Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны;

более 1200 человек в частях сил специальных операций (ССО).

В "БГ" обратили внимание, что однозначный приоритет при комплектовании ВС РБ солдатами-срочниками был отдан ССО.

"В каждую из 3-х бригад было направлено в среднем свыше 400 солдат-срочников. Это устойчивая тенденция: в бригады ССО из года в год направляется наибольшее количество солдат-срочников (в сравнение с другими в/ч). На их фоне значительно менее укомплектованными выглядят 4-и механизированные бригады Сухопутных войск, всего в них было направлено в два раза меньше срочников, чем в бригады ССО", – отмечают журналисты.

Также в "БГ" отмечают, что основная масса срочников "размазывается" по большому количеству воинских частей, которые в основном комплектуются по штатам мирного времени.

Журналисты указывают, что по итогам призыва возникают сомнения в том, что Беларусь формирует новое оперативное командование на южном направлении, создание которого анонсировали в мае.

"При таком количестве призываемых на службу солдат-срочников анонсированное в конце мая формирование нового оперативного командования ВС РБ (Южного) стоит под большим вопросом. … При сохраняющемся количестве призываемых на службу солдат-срочников и ограниченных финансовых ресурсах в самой ближайшей перспективе ожидать формирования полноценного Южного оперативного командования не приходится", – отмечают авторы.

Участие Беларуси в войне против Украины – последние новости

Беларусь и РФ начали формировать совместную группировку войск. Как прогнозируют эксперты, ее формирование будет продолжаться до середины зимы, а управлять ею будет Генштаб РФ.

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А в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о планах российских спецслужб совершить ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в частности на АЭС.

Одновременно Украина строит на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.

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