У Украины есть реальный шанс воспользоваться преимуществом, отметил эксперт.

Война в Украине не будет заморожена. Через неделю или чуть более того на фронте будет наблюдаться активизация боевых действий со стороны ВСУ.

Такой прогноз сделал Олег Жданов, отметив, что у Украины есть реальный шанс воспользоваться преимуществом, не дав России передышку для того, чтобы она попыталась "выровнять ситуацию".

Он прогнозирует, что на следующей неделе должна произойти переброска войск ВСУ.

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"Россия тоже проводит перегруппировку. А дальше, я думаю, мы будем наблюдать активизацию боевых действий. Во всяком случае с нашей стороны. Ведь упустить такой шанс… Чем больше Россия просит переговоров, а сейчас просто вой стоит из Кремля… чем больше просит – тем больше надо атаковать", – заявил Жданов.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба, на Бахмутском на Авдеевском направлениях фронта войны в Украине российские войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Криворожском и Херсонском направлениях создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационное оборудование.

Тем временем в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.

Общие боевые потери России на войне в Украине с 24 февраля ориентировочно составили около 84 тысяч 600 человек личного состава.