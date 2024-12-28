Отмечается, что нацелившись на важную командную и логистическую инфраструктуру, украинские силы могли бы отразить возможное южное наступление российских войск.

Вероятно, украинские планировщики пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Так в Forbes прокомментировали удар из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, которая собралась на полевое совещание вдоль дороги около города Токмак в Запорожской области 27 декабря.

Отмечается, что, кроме данного удара, украинское разведывательное управление и командование специальных операций могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак 15 декабря. В рамках этой операции был уничтожен топливный поезд и нарушена российская логистика в этом районе.

"Нацелившись на важную командную и логистическую инфраструктуру, украинские силы могли бы отразить возможное южное наступление российских войск еще до того, как оно начнется. При наличии хорошей разведки гораздо проще предотвратить атаку несколькими точными ударами, чем встретить ее солдат и танки на поле боя", - пишет журнал.

В Forbes также акцентировали, что наступление на Запорожье вряд ли "захватит" большую территорию, учитывая малочисленность российских сил на юге, тем не менее оно может заставить украинский генеральный штаб отвлечь ресурсы с востока и севера.

Удар HIMARS по полевому совещанию офицеров РФ - что сообщалось

Напомним, 27 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о результатах успешной операции в Запорожской области.

Отмечалось, что украинские бойцы нанесли высокоточный удар из HIMARS по российским офицерам, собравшимся на полевое совещание. А после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

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