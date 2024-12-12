Он выразил сомнение, что оккупантам хватит ресурсов на операцию по захвату областного центра.

Российские оккупанты в настоящее время не способны захватить город Запорожье.

Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире на Radio NV. Он отметил, что российские захватчики имеют достаточно амбициозные планы и стремятся взять под контроль всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

"Для реализации этого плана враг задействует свои ресурсы. Но его ресурсов на этом участке фронта не хватает. Поэтому он может даже и не мечтать о том, что сможет взять под контроль наш областной центр Запорожье. Слишком много ему надо там сосредоточить, чтобы реализовать этот план", - подчеркнул Селезнев.

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При этом, эксперт выразил уверенность, что враг сейчас "способен создать определенные удобства" для своей наступательной кампании весной и летом следующего года, в том числе и на Ореховском направлении.

"Но для того, Силы обороны провели немало мероприятий по созданию фортификаций на этом участке фронта. Поэтому сейчас, все попытки врага продавить нашу оборону, найти слабые места в ней, превращаются в ничто. То есть, враг несет потери, но не способен продвинуться вперед. Это не значит, что он остановится. Враг будет лезть вперед, но я не уверен в том, что он сможет достичь тактических успехов на этом участке фронта. И точно я могу сказать, что атака на Запорожье с целью его оккупации врагу, в принципе, недоступна", - подчеркнул Селезнев.

Ситуация в Запорожье

Ранее представитель УДА "Пивдень" Сергей Братчук сказал, что Запорожье готовится к обороне, сейчас украинские подразделения имеют задачи по проведению оборонительной операции в случае необходимости.

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