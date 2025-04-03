Военный эксперт объяснил, при каком условии оккупанты могут захватить Киев

Свитан не исключает, что в 2022 году Путин рассчитывал на силовую поддержку внутри Украины.

Российские оккупанты могут попытаться захватить Киев в случае поддержки со стороны предателей - силовых группировок, которые потенциально могут находиться в Украине. Такое мнение в комментарии для проекта "Фабрика новин" высказал военный эксперт Роман Свитан.

"Возможно в одном случае. Если будет поддержка внутри. То есть, если оставшиеся верными россиянам "мусора", а их хватает, какие-то силовики поддержат (оккупантов - УНИАН)", - сказал он.

Свитан предполагает, что, возможно, перед полномасштабным вторжением в Украину кремлевскому диктатору Владимиру Путину была обещана подобная поддержка из Киева, так как в противном случае наступление армии РФ на украинскую столицу напоминало военную авантюру.

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"В 2022 году, эта "операция" была похожа на военную авантюру, потому что такими силами, которые были, без поддержки изнутри, нереально было рассчитывать (на успех - УНИАН). Потому что ни один военный штаб не просчитал бы, не спрогнозировал бы исход этой операции положительно. Поэтому и в 2022 году, наверное, рассчитывали на "мусорскую" встречу", - считает Свитан.

Он аргументировал свое мнение тем, что подобная ситуация сложилась в 2014 году, например, в Донецке и в Крыму, где представители украинских силовых структур массово перешли на сторону врага. Также эксперт напомнил, что в 2023 году двое бывших правоохранителей навели ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области, где на поминках находилось много людей. Погибли десятки людей, в том числе дети.

По мнению Свитана, спецслужбам Украины нужно обратить внимание на тысячи бывших милиционеров, которые "болтаются по стране".

"Именно они являются основной движущей силой для россиян. Контрразведка должна подключиться", - сказал эксперт.

Свитан также считает, что с действующих сотрудников силовых структур нужно снять бронь и поэтапно отправить на фронт, чтобы они там продемонстрировали свою преданность родине. И только после участия в военных операциях возвращать на службу в полицию или СБУ.

По словам эксперта, без поддержки подобного рода "групп" россиянам нужно для наступления на Киев до полутора миллионов солдат, а сейчас таких сил в распоряжении Москвы нет.

К наступлению по каким направлениям могут готовиться россияне

Напомним, что военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал сообщения экспертов о том, что РФ готовится к масштабному наступлению на Украину. По его словам, сейчас нет соответствующих подтверждений западных разведывательных структур, хотя обычно они "сливают" такие данные в СМИ через различные источники.

Ступак объяснил, что ранее Washington Post и другие международные издания публиковали подобные данные со ссылкой на американскую разведку.

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