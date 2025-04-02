Иностранные разведки пока не сообщают о большом скоплении войск врага на Запорожье.

Российская армия, согласно заявлениям многих экспертов, готовится к наступлению на Украину. Как сообщил "Фокусу" военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, при этом все подобные заявления поступают в основном от украинских источников.

По его словам, в настоящее время нет соответствующих подтверждений со стороны западных разведывательных структур, включая американскую и британскую. Он отмечает, что определенные издания ранее часто публиковали те или иные данные со ссылкой на свои источники в разведке, однако сейчас подобных новостей нет.

"Пока нет подтверждений от западных разведок, в частности американских или британских. Ранее Washington Post и другие международные издания нередко публиковали данные со ссылкой на американскую разведку, но на этот раз таких сообщений нет", - сказал Ступак.

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В то же время он отмечает, что наиболее вероятным направлением возможного наступления остается север страны.

"Учитывая доступную информацию, теоретически наиболее вероятным направлением возможного наступления может стать север Украины - Сумская или Харьковская области. О значительных подготовительных процессах на Запорожском направлении информации пока нет", - заявил Ступак.

Он отмечает, что Россия ведет наступательные действия уже более 17 месяцев, начиная с октября 2023 года. В современных условиях трудно ожидать "внезапного" широкомасштабного наступления, поскольку значительные передвижения военной техники легко отслеживаются с помощью спутниковых снимков. Так, в 2022 году, накануне вторжения РФ в Украину, западные разведслужбы публично предупреждали о накоплении российских войск у границ Украины, но сейчас таких официальных данных нет.

Ступак также предполагает, что украинское командование может проводить операцию в Белгородской области, чтобы ослабить давление на фронте и заставить Россию рассредоточить свои силы.

"Если наступление россиян состоится, оно, скорее всего, будет направлено на Сумскую или Харьковскую область с территории Курской, Белгородской или Брянской областей", - предполагает эксперт.

Ключевым фактором оценки реальной угрозы остаются данные западных разведывательных служб. Пока от МИ-6, британской и эстонской разведки не поступало сигналов о масштабном наращивании войск противника.

Как правило, по словам Ступака, западные спецслужбы делятся подобной информацией через анонимные источники, но сейчас таких сообщений нет. Это свидетельствует, что ситуация остается неопределенной, а любые прогнозы строятся на ограниченных данных.

Наступление РФ - что известно

Ранее директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал, что армия РФ готовится к летней кампании - к наступлениям на позиции ВСУ, в частности на Харьковщине, Запорожье на востоке Украины.

Эксперт также рассказал, что сейчас россиянам нужно значительно больше усилий и ресурса для ведения соответствующих боевых действий: если раньше им, чтобы овладеть 1 кв. км, нужно было провести более 7 атак, то сейчас - более 35. В то же время Жмайло подчеркнул, что россияне по новой накапливают резервы, поэтому расслабляться не стоит.

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