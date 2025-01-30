Воспользовавшись захваченными украинскими ресурсами, уже в 2030 году РФ будет готова наступать дальше вглубь Европы.

Если США прекратят военную помощь Украине, последствия будут катастрофическими как для Киева, так и для самого Вашингтона. Об этом в авторской статье для The Hill пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн МакКаскер.

Без поддержки США Украина начала бы быстрее терять территории, и из-за нехватки оружия у ВСУ Россия значительно продвинулась бы в течение 2025 года. К 2026 году Украина осталась бы без эффективной ПВО, что позволит России проводить непрерывные масштабные бомбардировки, считает аналитик.

"Обычные силы Украины будут продолжать отважно бороться, но, скорее всего, развалятся к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем подойти к границе НАТО", - пишет МакКаскер.

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По словам аналитика, после этого Россия использует захваченные украинские ресурсы, чтобы восстановить свою армию, которая разместится вдоль границы со странами НАТО. МакКаскер предполагает, что к 2030 году Россия будет готова атаковать уже другие страны.

При этом эксперт снова подчеркнула, что последствия этого вроде бы далекого европейского конфликта почувствуют и сами американцы, если Украина упадет.

Она напомнила, что ранее эксперты подсчитали дополнительные расходы, которые придется сделать США в случае поражения Украины в войне. В целом Америка будет вынуждена дополнительно потратить более 800 миллиардов долларов, что в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагоном Украине с 2022 года.

"Вашингтону понадобится большая, боеспособная, оперативная армия, расположенная в большем количестве мест. Для сдерживания или, в случае необходимости, победы над Россией вооруженным силам США понадобится 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных кораблей боевых сил, восемь дополнительных пехотных батальонов Корпуса морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 000 личного состава", - предупреждает она.

Вместе с тем МакКаскер подчеркивает, что победа Украины будет означать отступление России назад к собственным границам с ослабленной армией и экономикой, а также с кучей внутренних проблем. И именно при таком сценарии, США смогут сократить свои расходы на содержание войск в Европе и сосредоточиться на Тихом океане.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, хотя Дональд Трамп пытается переложить на Европу бремя послевоенных гарантий безопасности для Украины, США не смогут ограничиться ролью нейтрального посредника при заключении мира между Киевом и Москвой. Мир будет просто невозможен без четких гарантий от США.

Также мы рассказывали, что россияне бросают в бой, все что у них есть. По мнению военного эксперта Кирилла Сазонова, это указывает на желание агрессора урвать как можно больше перед началом переговоров. Но активные боевые действия, скорее всего, будут продолжаться весь год.

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