Жителей домов рядом эвакуировали.

7 марта около 20:20 в Черняхове Житомирской области российские оккупанты взорвали нефтебазу. Сообщается, что масштабный пожар там начался после авиаударов.

Предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

Известно, что жителей близлежащих районов срочно эвакуировали.

"В результате двух авиаударов 7 марта около 20:20 произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара вместимостью 10 куб. м. Предварительно жертв и пострадавших нет. В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сообщили в прессслужбе ГСЧС Украины.

Напомним, на Житомирщине оккупанты уничтожили 160-летнюю церковь. Церковь в селе Вязовка была памятником архитектуры национального значения.

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