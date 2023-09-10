При этом враг не смог достичь ни одной цели.

Российская Федерация удерживает на территории Украины более 420 тысяч своих военных. При этом в это количество не входят бойцы Росгвардии и другие силовые структуры, которые обеспечивают оккупационную власть.

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях", - рассказал во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам представителя ГУР, с начала полномасштабной войны РФ так и не достигла стратегической цели по полной оккупации территории Украины. Также враг имел и другие цели, такие как полная оккупации Луганской и Донецкой областей.

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"И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях – Купянск-Лиман, и это Марьинка-Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", - пояснил Скибицкий.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, РФ уже потеряла на фронте в Украине около 268 тыс. 630 своих военных, из которых 490 были ликвидированы в течение минувших суток.

ВСУ несмотря на старания врага продолжают контрнаступление. За последнее время они продвинулись еще близко на 1,5 км в районе Роботиного в Запорожской области.

По оценке американского генерала Марка Милли, активная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины может длиться еще 30-45 дней. После этого наступательную операцию осложнит погода.

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