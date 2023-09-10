Уничтожено 72 оккупантов и 27 единиц военной техники противника.

Вооруженные силы Украины продвинулись еще близко на 1,5 км в районе Работино в Запорожской области.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 квадратных километра нашей украинской территории", - сказал он.

Также он отметил, что Силы обороны сдерживают атаки врага на Марьинском направлении.

"В районе Марьинки украинские военные отбили около 15 атак врага. То есть враг не оставляет попыток взять те руины, которые раньше были городом Марьинка", - отметил спикер.

В то же время, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram заявил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении более чем на один километр.

По его словам, артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1391 огневое задание.

"За последние сутки потери врага составили 226 человек (безвозвратные - 72, раненые - 149, плен - 5). Уничтожено 27 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - отметил Тарнавский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

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