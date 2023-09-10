Осенью ВСУ будет труднее маневрировать, контрнаступление замедлится.

Активная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины может длиться еще 30-45 дней. После этого наступательную операцию осложнит погода.

Как сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли в интервью BBC, осенью украинским защитникам будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.

"Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы сражаются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не закончились. [ВСУ] пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - отметил военный.

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Генерал напомнил, что и раньше говорил о продолжительности и сложности войны в Украине.

"Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв. Так и происходит", - сказал Милли.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжится и после наступления холодной погоды. Даже если продвигаться вперед станет труднее, украинские защитники не остановятся. По его мнению, война долго не продлится, поскольку РФ физически не "вытянет" большой срок.

Последнее время ВСУ продвинулись еще на 1,5 км в районе Работиного.

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