Несколько раз спасатели ликвидировали возгорание.

В Сумской области спасатели ГСЧС неоднократно ликвидировали возгорание, которое возникало в результате артиллерийского обстрела в жилом секторе.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Telegram.

16 марта спасатели Сумщины трижды привлекались к ликвидации пожаров, возникавших из-за обстрела врагом жилого сектора в пгт Большая Писаревка.

"Первый вызов на линию экстренного вызова 101 поступил в 22:42. Местные жители сообщили, что в результате попадания вражеской артиллерии загорелось хозяйственное сооружение. На место происшествия был направлен очередной караул. В 23:10 и в 23:40 спасатели повторно ликвидировали возгорание на территории этого населенного пункта, возникавшее в результате пораженных артиллерийских обстрелов", - сообщается в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, несмотря на все сложности, спасателям удалось спасти от уничтожения жилые дома, хозяйственные постройки и другие здания. Делали это работники ГСЧС в перерывах между обстрелами оккупантов.

Напомним, после обстрела оккупантов горит рынок "Барабашово" в Харькове.

О погибших или пострадавших от обстрела района рынка Барабашово пока что не сообщается.

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