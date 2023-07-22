К "Кобзону" отправились десятки оккупантов.

На Херсонщине украинские защитники "утилизировали" много оружия и техники российских оккупантов. В частности, авиация и ракетно-артиллерийские подразделения поразили сектор сосредоточения живой силы врага в Скадовском районе.

Как сообщает оперативное командование "Юг", было ликвидировано 24 российских оккупанта, уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300, три единицы автобронетанковой техники и состав БПЛА.

Кроме того, силами противовоздушной обороны нейтрализованы два беспилотных разведчика "Орлан-10" и "Мерлин".

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Также командование получило подтверждение того, что за предыдущие трое суток украинские защитники ликвидировали еще 18 российских военных, уничтожили четыре составляющих ЗРК С-300, два автомобиля, среди которых командно-штабная машина. Также "утилизировано" еще два склада с боеприпасами в Олешках и Новой Збурьевке.

В ОК "Юг" отмечают, что оперативная обстановка в зоне его ответственности остается напряженной. Враг находится в обороне, ведет контрбатарейную борьбу, пытаясь усилить обстрелы прифронтовых территорий.

"В ночных атаках наблюдаем определенное затишье, очевидно происходит переформатирование сил, подбор тактики, накопление элементов поражения. Корабельная группировка врага развернута в количестве 15 единиц в Черном море и одного корабля - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - рассказали в командовании.

Война в Украине - обстрелы

Как сообщал УНИАН, неизвестные беспилотники атаковали военные объекты россиян в оккупированном Крыму. Предположительно, в качестве цели стал аэродром в Красногвардейском районе. Также есть сообщения о том, что на полуострове горит нефтебаза и слышны взрывы.

За минувшие сутки, по данным Генштаба, украинская авиация нанесла почти два десятка ударов по сосредоточению захватчиков, уничтожено более 10 вражеских разведывательных БПЛА, вооружение, три зенитно-ракетных комплекса и тому подобное.

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