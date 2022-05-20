Войска РФ неудачно пытались перерезать одну из главных трасс на Бахмут.

В Донецкой области ВСУ "выбили" оккупантов из одного населенного пункта. Оккупанты пытались перерезать одну из главных трасс на Бахмут, однако их ждало поражение.

Об этом в эфире национального марафона рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он сообщил, что вчера, 19 мая, вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Очеретовская, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Особенно много попаданий было по Бахмуту.

Рашисты пытались отрезать одну из основных трасс на город. Однако они не имели успеха. Вместо этого ВСУ "выбили" оккупантов из одного населенного пункта.

"Один из населенных пунктов также, из которого двигался враг, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", - заявил Кириленко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Бахмуте из-под завалов разрушенных оккупантами зданий достали 6 человек. В результате вражеского удара повреждены 5-этажный дом, административное здание, частично разрушен частный жилой дом.

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