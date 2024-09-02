В первой половине месяца на интенсивность боев повлияло наступление в Курской области.

Аналитический проект DeepState обнародовал инфографику интенсивности боевых столкновений, которые шли на российско-украинском фронте в августе.

В своем Telegram-канале аналитики отметили, что для военных этот месяц был очень тяжелым, особенно на Покровском направлении. Они напомнили, что Генеральный штаб ВСУ отчитывался о 215 боевых столкновениях с российскими оккупантами 29 августа.

"Среднесуточное количество боев составило аж 145, при этом вторая половина месяца имела показатель в среднем 164(!) столкновения в сутки. Напомним, что из-за боев на Курщине, интенсивность спала в первой половине августа", - говорится в сообщении. Видео дня

Ситуация на фронте

Согласно последним данным Генерального штаба, всего с начала суток произошло уже 166 боевых столкновений, 62 из них - на Покровском направлении.

Там российские оккупанты продолжают давить на боевые порядки украинских бойцов вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. 58 атак защитники отбили, еще четыре - продолжаются.

Заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин считает, что захват Покровска предоставит российским захватчикам сразу несколько вариантов для дальнейшего наступления.

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