Секретарь СНБО также прокомментировал обстрел Станицы Луганской.

В СНБО заявили, что не видят полномасштабного наступления России на границы с Украиной, зато - только массированные провокации.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, мы такого не видим. Мы на сегодня видим провокации со стороны РФ. Мы их видим постоянно", - отметил секретарь СНБО.

Комментируя сегодняшний обстрел Станицы Луганской, Данилов также назвал его "вызывающей провокацией".

"Сегодня это уже было вызывающе, сегодня это была массированная провокация. Цель - чтобы мы начали военным путем мощно отвечать, чтобы нас обвинить в том, что будто бы мы причастны к тому, что сегодня они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории. Мы, как нам бы того ни хотелось, были сдержанными и ни в коем случае не велись на провокации", - сказал Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отреагировал на обстрел Станицы Луганской российскими оккупантами.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждена коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Вместе с тем пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". При том, что эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".

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