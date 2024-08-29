Если Запад не может предоставить Украине больше ПВО – он может само приобщиться к сбитию российских ракет.

Украина до сих пор нуждается в дополнительных системах ПВО, заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя итоги встречи Украина-НАТО.

"Мы видим, что продолжают страдать наши люди, продолжает страдать украинская энергетическая система. Поэтому для того, чтобы усилить еще большее наше ПВО – нужны шаги. Мы имеем реальные практические шаги того, когда взаимодействие со странами-членами НАТО работает и позволяет укреплять систему ПВО и говорить о продолжении формирования многоэшеленированной целостной системы, которая будет действовать в соответствии с теми типами угроз и вызовов, которые есть", – сказал Мусиенко.

В частности, он отметил, что в первую очередь речь идет о противодействии ударным БПЛА противника. Поскольку враг не только увеличил количество применения "Шахедов", но несколько изменил программное обеспечение.

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"На сегодняшний день мы четко увидели, что максимум России, который она может применить во время одной атаки после длительных пауз может составлять 120-140, до 150 максимум ракет, не считая дронов – их может быть еще больше. Очевидно, чтобы сбивать это все, нам нужно или больше систем ПВО, ЗРК и самолетов с большим количеством ракет воздух-воздух.

Эксперт отметил, что многие страны НАТО не смогли отразить такие атаки, как это делает Украина. И подобные заседания с НАТО проходят именно для того, чтобы усилить украинские возможности.

"Кроме того, Россия не оставляет попыток провоцировать и страны Альянса. Мы видим дроны, ракеты, которые время от времени пересекают воздушное пространство Польши – это вызов. Поэтому это логический призыв, о котором говорил президент Украины, министр обороны. О том, что нам нужно иметь возможность совместно сбивать ракеты, которые летят над западом Украины", – пояснил Мусиенко.

Встреча Украина-НАТО

Накануне стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Reuters отметило, что встреча проходит на фоне недавних волн тяжелых российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

После прошедшего 28 августа заседания Столтенберг заявил, что способность Украины поддерживать свою оборону требует увеличения поставок вооружения.

"После последнего российского нападения члены Альянса вновь подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать снабжать Украину техникой и боеприпасами, необходимыми для защиты от вторжения России. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу", – сказал он.

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