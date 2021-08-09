Инцидент произошел 7 августа.

В Донецкой области боевики применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обстрелы осуществляли с помощью по меньшей мере трех противотанковых управляемых ракет. Один военный погиб, еще один получил ранения.

Боец с позывным "Вайбер" показал журналистам, откуда боевики расстреляли автокран. Он успел снять на видео горящий грузовик.

Читайте такжеВ Чехии осудили 12 террористов, воевавших на Донбассе против Украины"Два выстрела сработали и третий был не сработан, нашли мы обрыв провода. Могло быть больше жертв", - рассказал он.

Перед этим медик "Дитрих" с еще одним военным вытащили из кабины бойцов.

32-летний Ярослав погиб на месте, а пассажиру начали оказывать медицинскую помощь.

По словам военных, на позициях боевиков работает опытный наводчик противотанкового ракетного комплекса. Они уверены, что тот видел, что стреляет в обычный автокран.

"ПТУРами они атакуют третий раз. Один раз попали по "Гепарду", второй раз сбили нам камеры. И вот третий раз", - рассказал военный "Стрела".

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Автор: Людмила Жерновская