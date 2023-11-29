Военкомы должны пересмотреть свои подходы, заявил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире информационного телемарафона заявил о нехватке людей в некоторых воинских частях.

"Нужно проводить ротации, нужно подтягивать резервы. В некоторых бригадах, я вчера услышал эти страшные цифры, средний возраст - 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм. Некоторые бригады пытаются донабирать, и те бригады, которые находятся на западе Украины, должны заменять те, которые находятся на востоке, чтобы восстановиться. В некоторых ротах было на начало полномасштабного вторжения 110 человек, сейчас осталось трое", - сказал он.

По словам Лещенко, в некоторых городах люди якобы забывают о войне, имея такую возможность только благодаря борьбе военных на фронте. Также он считает, что военкомы должны пересмотреть свои подходы: "Потому что то, что мы слышим, - ненормально. Не может страна воевать 54-летними штурмовиками", - отметил советник главы ОП.

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Также он сказал, что военные, побывавшие на лечении, возмущаются тем, что в спортивных клубах занимаются 20-25 летние "качки" и "амбалы", которые могли бы их заменить на фронте.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, 24 ноября предизент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе будет подготовлен комплексный план по мобилизации. По его словам, он хотел бы, чтобы люди понимали "весь план действий".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в стране хотят изменить порядок мобилизации.

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