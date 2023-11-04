В соцсетях в очередной раз заговорили о возможности военнообязанным лицам выезжать за пределы Украины во время военного положения. В частности участились упоминания о зарегистрированном в Верховной Раде (13 сентября прошлого года) законопроекте №8029, который предлагает это в условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

Напомним, инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу, который считает, что украинские заробитчане за рубежом более 10 лет подряд считались крупнейшими инвесторами нашей страны.

Мол, из открытых источников известно, что накануне войны, в 2021 году, заробитчане "привезли в Украину" около 13 миллиардов долларов США. Поэтому депутат считает, что предоставление таким лицам разрешения выезда за границу в счет ежемесячных взносов в бюджет, будет способствовать гарантированному положительному эффекту в виде: уменьшения количества граждан, которые не могут обеспечить себя и свою семью; увеличения финансовой поддержки Вооруженных сил Украины; укрепления экономики и обороноспособности государства; снижения градуса социально-экономического напряжения.

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Содержание законопроекта ориентировано на тех лиц, которые планируют выехать и находиться за пределами Украины взамен на уплату ими разового "пропускного" платежа в бюджет и гарантированную ежемесячную уплату денежных средств в бюджет.

Однако документ, построенный по принципу "выезд за деньги", народные депутаты из Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не поддержали, считая его положения дискриминирующими общество и создающими излишнее напряжение.

Однако сейчас этот законопроект набирает масштабную общественную поддержку, что, вероятно, может способствовать принятию таких изменений.

Законопроектом предусмотрены изменения в действующий ныне закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", вместо принятия нового отдельного закона Украины. И, в случае одобрения, это позволит мужчинам и женщинам, которые являются военнообязанными, выехать за границу, во время действия военного положения, при условии:

наличия у них на дату выезда личного счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в сумме не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (установлен на время выезда). Сейчас, один размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 2 684 гривень. Соответственно, гарантированный взнос на личный счет желающих выехать за границу должен равняться 13 420 гривень;

пополнение личного счета ежемесячно в сумме, равной налогам с минимальной заработной платы - 18% налога на доходы с физических лиц, 1,5% военного сбора и 22% единого социального взноса. Сейчас размер минимальной зарплаты составляет 6 700 гривень, соответственно, сумма всех налогов составит 2 780 гривень;

предоставление соответствующему государственному банку нотариально заверенного собственного заявления о добровольной обязанности пополнять этот счет (с взносом) ежемесячно на ту же сумму налогов с минималки и разрешение перечислять ежемесячно средства на счет ВСУ.

При таких обстоятельствах, выезжающее за пределы страны военнообязанное лицо, должно открыть в государственном банке счет на свое имя, внести разовый платеж в сумме 13 420 гривень и ежемесячно пополнять его на сумму 2 780 гривень.

Такие условия будут касаться только тех лиц, которые будут выезжать за границу после принятия названного законопроекта.

При этом, для возвращения в Украину, такие граждане должны будут предъявить доказательства выполнения таких условий во время пребывания за границей, в частности, выписки по счетам за весь период пребывания за пределами страны, подтверждающие ежемесячное пополнение ими счета и списание с их счетов средств на счет ВСУ.

А военнообязанные граждане Украины, выехавшие из Украины во время действия военного положения не на условиях, предусмотренных в законопроекте, и не имеющие документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, для въезда в Украину должны добровольно перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан (официально установленных в Украине на день въезда в Украину), за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время действия военного положения.

То есть, за каждый месяц пребывания за пределами страны во время действия военного положения, военнообязанные граждане Украины, выехавшие за границу до даты принятия этого законопроекта, должны будут уплатить 26 840 гривен за каждый месяц пребывания за границей до даты въезда в Украину.

Только добросовестное, надлежащее, полное и своевременное выполнение вышеуказанных условий позволит военнообязанным гражданам Украины беспрепятственно вернуться в Украину.

Описанные в законопроекте условия носят временный характер. Однако, в случае его принятия, будут продолжаться не только в течение действия военного положения в Украине и мобилизации, а в течение особого периода в стране, частично также охватывающего восстановительный период после окончания военных действий. Таким образом, вероятно, действие его условий может быть довольно длительным. И эти сроки пока невозможно ни предусмотреть, ни высчитать.

Ирина Борисенко, адвокат АО "Мисечко и партнеры"