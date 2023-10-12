По его словам, этого топ-генерала отстраняли от должности на некоторое время, но потом вернули.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что начальник пятой службы Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа является "очень проблемным" для Украины.

Как сообщил Буданов в интервью УП, этот генерал всегда приносил проблемы Украине и является "очень проблемным человеком".

"Много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в начале большой войны Беседу отстранили от должности на некоторое время, но потом "все наладилось".

"Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активные операции на территории Украины", – заявил он.

Буданов уточнил, что ФСБ сосредоточена на работе с гражданскими бизнесменами, политиками и тому подобное. На вопрос о том, пытаются ли россияне сейчас вербовать украинских чиновников, Буданов ответил, что с этим необходимо обращаться в СБУ.

Служба оперативной информации и международных связей (неофициальное название пятая служба) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в частности с американскими ведомствами. Функции внешней разведки выполняет Департамент оперативной информации, который отвечал за предоставление диктатору Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

Провал разведки ФСБ

Как сообщал УНИАН, с начала войны на территории Украины отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и разведкой оккупантов ухудшились из-за провала со стороны российских военных.

Пострадал отдел, ответственный за иностранную разведку: генерал Сергей Беседа и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест; – заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

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