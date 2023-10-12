Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что начальник пятой службы Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа является "очень проблемным" для Украины.
Как сообщил Буданов в интервью УП, этот генерал всегда приносил проблемы Украине и является "очень проблемным человеком".
"Много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит", - сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что в начале большой войны Беседу отстранили от должности на некоторое время, но потом "все наладилось".
"Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активные операции на территории Украины", – заявил он.
Буданов уточнил, что ФСБ сосредоточена на работе с гражданскими бизнесменами, политиками и тому подобное. На вопрос о том, пытаются ли россияне сейчас вербовать украинских чиновников, Буданов ответил, что с этим необходимо обращаться в СБУ.
Служба оперативной информации и международных связей (неофициальное название пятая служба) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в частности с американскими ведомствами. Функции внешней разведки выполняет Департамент оперативной информации, который отвечал за предоставление диктатору Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
Провал разведки ФСБ
Как сообщал УНИАН, с начала войны на территории Украины отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и разведкой оккупантов ухудшились из-за провала со стороны российских военных.
Пострадал отдел, ответственный за иностранную разведку: генерал Сергей Беседа и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест; – заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.