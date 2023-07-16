Цель преследовал экипаж ударных БпЛА украинской армии.

Вооруженные силы Украины показали удачную охоту экипажа ударных БПЛА: на одном из направлений фронта удалось ликвидировать российский комплекс "Муром-М".

Вражеское средство видеонаблюдения эффектно уничтожили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны. В кадре дрон сначала находит комплекс, скрытый за деревьями, а затем начинается "бавовна".

ВСУ имеют продвижение на фронте - приятные новости с Таврического направления

Напомним, 16 июля спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень потев новостями по продвижению армии Украины.

По его словам, ВСУ преодолели дистанцию в более чем километр от старых позиций на Бердянском направлении фронта. Между тем положение войск Украины на Мелитопольском направлении - без изменений.

Как известно, за минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с оккупантами на главных участках фронта-Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки удалось "минуснуть" 500 солдат РФ.

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