В ЕС заявили, что Евросоюз и государства-члены поддерживают Украину различными средствами: финансовыми, экономическими и военными.

В Европейской комиссии отреагировали на информацию об инцидентах на двух аэродромах под российской Рязанью и в Энгельсе.

На брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что ЕС всегда воздерживается от комментирования развития событий на поле боя, однако ему есть что сказать.

Так, спикер подчеркнул, что Украина имеет полное право на оборону в незаконной агрессивной войне.

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"Украина ведет законную оборонительную войну. Украина переживает жестокую незаконную атаку. Украина имеет абсолютное право, что зафиксировано также в международном праве, защищаться от этой агрессии, защищать свой народ и свои территории. Поэтому Евросоюз и государства-члены поддерживают Украину различными средствами: финансовыми, экономическими и военными", - заявил Стано.

"Бавовна" на авиабазах РФ

В ночь на 5 декабря "бавовна" произошла под Рязанью и в Энгельсе, что расположен в Саратовской области РФ. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В результате атаки были повреждены два самолета Ту-95, которые ранее участвовали в массированных ракетных ударах по Украине. В частности, атаковали крылатыми ракетами Днепр, Ивано-Франковск, Луцк, Одессу и другие города.

В то же время в ВСУ заявили, что еще "ничего не начинали".

"Произошли "хлопки", которые все чаще на территории России. Как бы враг ни хотел - мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти события. Им надо почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может, это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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