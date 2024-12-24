Это хорошая цель для Украины, отметил Свитан.

На аэродроме Миллерево в России, по которому накануне ударили БПЛА, Россия в основном размещала штурмовики Су-25. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что большинство тактической авиации с этого аэродрома Россия перебросила, когда Киев получил средства дальнего поражения от Запада.

"В Миллерево остались в основном Су-25. Те штурмовики, которых россиянам не жалко. Они там довольно широко рассредоточены по аэродрому, чтобы обезопасить самолеты", - сказал Свитан.

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В то же время он добавил, что для Украины поражение аэродрома Миллерево является важным фактором.

"Эти цели нас беспокоят. Ведь подлетное время от Миллерево до фронта - несколько десятков минут. Это хорошая цель для нас. И было принято удар еще раз по Миллерево. Мы по Миллерево уже в течение 10 лет бьем - Россия использовала его как транзитный аэродром. Также на этом аэродроме расположены и вертолеты", - добавил Свитан.

Говоря о тактике Сил обороны Украины во время нанесения таких ударов, эксперт отметил:

"Было принято грамотное решение о комплексной атаке беспилотников и обманок. Почему россияне работают по БПЛА массированным огнем, потому что мы также используем обманки. Около трети-половины БПЛА идут в качестве ложных целей для того, чтобы превысить коэффициент пресечения системы ПВО и чтобы ударные дроны прошли дальше и нанесли поражение".

Удар по Миллерево: что известно

Вечером 23 декабря местные паблики сообщили о звуках взрывов и работе ПВО в Ростовской области, где находится военный аэродром Миллерево. Впоследствии стало известно, что регион атаковали беспилотники.

По данным Forbes, целью некоторых атак Сил обороны Украины является не уничтожение какого-то конкретного объекта. А в том, чтобы "неуклонно увеличивать стоимость войны для России" путем внушения страха, увеличения риска и срыва операций.

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