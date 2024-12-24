Атаки Украины на российскиие авиабазы увеличивают стоимость войны для России, делая российские самолеты менее полезными, отмечает аналитик.

Украинские беспилотники в понедельник осуществили масштабную атаку на авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ, целями могли быть оставшиеся штурмовики Су-25 ВВС России, которые все еще взлетают с этого аэродрома для атак на линию фронта в Украине.

В то же время, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, целью таких ударов ВСУ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования. По словам Tatarigami, основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight, "цель состоит в том, чтобы неуклонно увеличивать стоимость войны для России" путем внушения страха, увеличения риска и срыва операций.

И, как отмечает Акс, эта стратегия работает. По мере того, как Украина увеличивает использование боеприпасов глубокого поражения – и западных ракет (ATACMS, SCALP-EG и Storm Shadow), и собственных ракет и беспилотников - россияне перемещают свои силы все дальше от линии фронта.

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"В прошлом году коммерческие спутники засекли десятки истребителей Су-25 и Су-30 в Миллерово. Этой осенью те же спутники зафиксировали всего несколько Су-25, оставшихся на базе", - отмечает Акс.

Аналитик подчеркивает: эта эвакуация, возможно, спасла ценные российские самолеты от уничтожения в ходе недавней атаки беспилотниками. Но это не значит, что украинские налеты на аэродром в Ростовской области бессмысленны.

"Налеты ставят русских перед дилеммой времени и расстояния. Действия с баз, удаленных на 400 миль от линии фронта вместо всего лишь 100 миль, ограничивают частоту полетов российских боевых самолетов в течение недели, а также ограничивают время их пребывания над линией фронта. Конечно, российские ВВС сохраняют свои самолеты. Но при этом они делают самолеты менее полезными", - объясняет Акс.

Это "хорошая математика" для Украины, и она будет улучшаться, поскольку украинские боеприпасы проникают в Россию все глубже и все чаще, подытоживает он.

Атаки на российские аэродромы

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты строят сооружения на авиабазе "Бельбек", чтобы защитить свои самолеты во временно оккупированном Крыму. При этом осенью различные спутниковые снимки демонстрировали процесс строительства укрытий для самолетов и на других российских военных аэродромах. Среди них – Курск, Ахтубинск, Приморско-Ахтарск, Ейск, Морозовск, Миллерово и Крымск.

Похоже, что строительство по меньшей мере 70 "бункеров" началось почти одновременно.

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