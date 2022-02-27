Советник главы ОП отметил, что современная боевая техника и авиация не наводятся с помощью таких меток.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что современная боевая техника и авиация не наводятся с помощью световых знаков на столбах или дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Наши военные и спецслужбы отмечают следующее и просят вас обратить внимание на следующее. Что современная боевая техника и авиация не наводятся с помощью световых знаков на столбах или на дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств", - пояснил Арестович.

Так, по его словам, "эта практика может быть направлена на то, чтобы породить в нас шпиономанию".

"Спецслужбы и военные украинские обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться насильно задерживать, а сообщать в полицию и наши службы безопасности, военным относительно местонахождения лиц, которых вы подозреваете. И они будут действовать согласно протоколу, который принят спецслужбой", - сказал Арестович.

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