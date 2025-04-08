Дрон, который стоит кучу денег, способен подниматься в воздух на 5 км и летать 10 часов.

На Лиманском направлении ВСУ сбили вражеский БПЛА-разведчик под названием "Мерлин-ВР", который стоит более $300 тыс. за единицу.

Об этом рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

"Гонки за вражеским крылом устроили зенитчики механизированной бригады и их собратья из артиллерийской бригады. Пилоты пушкарей успели добраться до добычи раньше, зато дрону пехотинцев удалось зафиксировать редкие кадры сбивания вражеской цели на высоте нескольких километров", - говорится в сообщении.

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Военные отметили, что речь идет о самом дорогом российском БПЛА-разведчике "Мерлин-ВР". Стоимость экспериментального разведывательного дрона составляет более $300 тыс. Он способен подниматься в небо на 5 км и находиться в воздухе 10 часов, и лететь на расстояние до 600 км.

"Но этот далеко не залетел, ему подрезали "крылья"", - констатировали в "Хортице".

Уничтожение российской техники

В оккупированном Крыму ВСУ в марте поразили ряд вражеских объектов, среди которых вертолет, три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", морские суда, вертолет и 13 радиолокационных станций. Дорогие системы ПВО оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР.

А недавно ВСУ нанесли удар по мастерской, в которой 155-я бригада морпехов РФ наваривала на технику дополнительную броню.

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