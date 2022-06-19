Он отметил, что его беспокоит рост ненависти ко всему русскому.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования улицы Пушкинская в городе.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Издание отмечает, что на Труханова оказывается давление с целью переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией.

"Нет, я бы этого (переименования) не поддержал. Одесса - многокультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", - сказал он.

Также мэр ответил на вопрос о том, способен ли президент Российской Федерации Владимир Путин нанести удар по центру Одессы.

"Тот, кто способен на Бучу, на Мариуполь, на то, что происходит на пути в Николаев, способен на все", - сказал он.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявлял, что в Одессе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией.

"Мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли", - написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, из учебной программы украинских школ исключат произведения более 40 российских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников. Исключенных авторов собираются заменить произведениями мировых классиков.

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