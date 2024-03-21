Им пришлось спускаться в подвал.

Военная делегация НАТО во время своего первого визита в Украину пережидала массированный ракетный обстрел Киева в подвале.

Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в разговоре с ТСН. По его словам, на пути в Украину кажется, что сейчас ты должен въехать в зону боевых действий, однако вместо этого оказываешься в современной столице. Лейтенант-адмирал вспомнил, как этой ночью в Киеве объявили воздушную тревогу:

"Мы спустились в подвал и провели там 2,5 часа. Насколько я знаю, по Киеву выпустили 31 ракету - все сбили Вооруженные силы Украины. Это удивительно! Это показывает, насколько профессионально украинские Вооруженные силы используют системы противоракетной защиты".

Массированный обстрел Киева 21 марта: детали

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики подняли в воздух стратегические бомбардировщики для обстрела Украины. Под утро начались запуски ракет, Воздушные силы сообщали, что они часто меняют курс.

Впоследствии стало известно, что оккупанты направили на Киев 31 ракету (баллистические "Искандер-М" и "Кинжал", а также Х-101/Х-555).

Украинская противовоздушная оборона сбила все российские ракеты, однако в результате падения обломков зафиксировали разрушения в жилых районах. Пострадали десять человек, двое из них госпитализированы.

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