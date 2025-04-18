Оккупационные власти Мариуполя забирают квартиры у погибших или уехавших мариупольцев. Для этого они придумали целую схему, которая возврат жилья не предусматривает.

Окупационные власти в захваченном Мариуполе постоянно отбирают тысячи квартир и домов у граждан Украины, которые или уехали из города, или же до сих пор остаются в нем.

Как показало расследование Би-би-си, оккупанты определили как минимум 5700 квартир, которые отберут у украинцев. Многие из них принадлежат людям, которые уехали из Мариуполя. Журналисты отметили, что об этом говорит анализ документов, которые с июля 2024 года публикуют установленные Россией городские оккупационные власти.

"Сохранить свои дома украинцы могут, только если решатся на опасный путь: возвращение в Мариуполь через Россию, изнурительные проверки, сложный бюрократический процесс и принуждение к получению российского паспорта", - констатировало издание.

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Журналисты отметили, что в 5700 квартир жили украинцы, которые либо покинули Мариуполь, либо погибли в 2022 году во время российской осады.

Издание отметило, что недавно РФ ускорила процесс конфискации квартир украинцев и создала дополнительные трудности для тех граждан Украины, которые хотят отстоять свои права на недвижимость.

Помимо 2200 квартир, которые должны быть в скором времени изъяты городскими властями, еще 3500 были определены ими для возможной конфискации в будущем, следует из документов, которые изучила BBC Verify.

В своем расследовании журналисту привели в пример свидетельства некогда жительницы Мариуполя по имени Галина. Он рассказала журналистам, что ее многоквартирный дом был серьезно поврежден в результате обстрела россиян из танка. Галине сообщили, что "окна и двери" в ее квартире были отремонтированы и что теперь там живут люди - без ее ведома. Она опасается, что ее квартиру конфискуют.

"Это законный отжим жилья", - говорит Галина.

Российские власти используют термин "бесхозяйный" для жилья, в котором, по их словам, никто не живет или у которого нет законного владельца. На самом деле это значит, что жилье не зарегистрировано в РФ. Но у этих квартир есть законные владельцы, в том числе украинцы, которые убежали от российской оккупации, или наследники мариупольцев, погибших в результате российских атак.

Официальные документы, опубликованные на сайте оккупационной администрации города, описывают сложный процесс, который приводит к конфискации жилья после того, как местные жители или проверяющие сообщают о его "бесхозности".

В течение 10 дней после получения такого сообщения оккупационные власти публикуют объявление на своем сайте. В нем говорится о том, что у жилья обнаружены "признаки бесхозяйной вещи". Владелец затем должен прийти в управление ЖКХ администрации Мариуполя и предъявить документы на собственность и паспорт РФ. Окупационные власти говорят, что они принимают и другие варианты удостоверения личности, но не уточняют, какие.

Если владелец не является лично для регистрации жилья в течение 30 дней после объявления, оккупационная администрация начинает процесс признания недвижимости "бесхозяйной". После этого она ждет еще три месяца, прежде чем обратиться в суд для передачи жилья во владение города.

Издание отметило, что по данным оккупационных властей, таким образом они отобрали у украинцев уже 600 квартир.

Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что если жилье попадает в один из этих списков, его вернуть становится "невозможно".

После конфискации жилья власти могут передать его в собственность частным лицам. По этой схеме получить жилье могут только жители "ДНР" с паспортами РФ, у которых нет своего дома.

"Судя по всему, оккупационные власти ищут способы сделать процесс отстаивания своих прав более трудным для украинцев. Все жилье в городах вроде Мариуполя должно быть зарегистрировано в России", - отметило издание и добавило, что при этом недавний указ российского диктатора Путина запретил гражданам "недружественных" государств, в число которых входит и Украина, регистрировать жилье на оккупированных территориях до 2028 года без спецразрешения.

"В итоге украинцы оказываются поставлены перед нелегким выбором: либо безопасность и национальная идентичность, либо жилье", - констатировали журналисты.

Издание привело другой пример, где украинец по имени Павел остался в Мариуполе, получил российский паспорт и таким образом уберег свое жилье от конфискации. По словам Павла, "95% разговоров в городе - о жилье".

"Конфискация недвижимости, судя по всему, это часть более масштабных планов по "русификации" оккупированного города. Среди других планов - строительство новых военных объектов и переименование улиц", - сообщили журналисты.

Спутниковые снимки и сообщения в прессе говорят о строительстве новой военно-морской академии и военного мемориала РФ. Кроме того, у города теперь новый герб — на нем больше нет ни слова на украинском языке и добавлена российская символика.

Журналисты отметили, что многие из этих изменений не встретили серьезного сопротивления у оставшихся в городе граждан Украины, а вот ситуация с жильем вызвала критику. Они недовольны тем, что им предлагают "бесхозяйные" квартиры.

Один специалист по праву отметил, что конфискация квартир украинцев - очевидное нарушение правил ведения войны, принятых в Четвертой женевской конвенции и Гаагской конвенции. Они запрещают конфискацию гражданской недвижимости за очень редкими исключениями.

Глава департамента международного права университета Эдинбурга Нехал Бхута говорит, что изъятие жилья незаконно.

Ситуация в Мариуполе

25 марта стало известно, что в районе оккупированного Мариуполя Россия строит сразу три новых моста, один из которых - железнодорожный.

В целом же у города множество проблем, среди них - проблемы с питьевой водой - в городе критически обмелело водохранилище. Поэтому Мариуполь перешел на жесткий график подачи питьевой воды.

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