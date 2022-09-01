В МИД Украины призвали Россию создать безопасный доступ для миссии МАГАТЭ.

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию не обстреливать коридор, которым миссия Международного агентства по атомной энергии должна проследовать к Запорожской атомной электростанции.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"В нарушение обязательств, российская армия мощно обстреливает коридор, через который миссия МАГАТЭ должна следовать из Запорожья на атомную электростанцию. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить МАГАТЭ безопасный доступ", - подчеркнул Николенко.

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Напомним, войска РФ 4 марта захватили Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

31 августа около 15.00 делегация МАГАТЭ из Киева прибыла в Запорожье.

Сегодня, 1 сентября, в Запорожской областной военной администрации сообщили, что оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья до ЗАЭС.

Также сегодня, 1 сентября, компания "Энергоатом" сообщила, что в 4.57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской атомной электростанции сработала аварийная защита, и отключился 5-й энергоблок.

Сегодня, 1 сентября, в украинской разведке сообщили, что над Энергодаром "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, которые наносили удары по жилым кварталам. Также был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что, зная об "усилении военной активности в этом районе", планирует продолжить миссию на объект и встретиться с его персоналом.

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