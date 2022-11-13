Местные жители сообщили, что в городе слышали мощные взрывы.

Поздно вечером 13 ноября во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил ряд местных Телеграм-каналов и опубликовал фотографии.

Паблики боевиков сообщают, что над городом поднялся столб дыма. Так называемые экстренные службы пока не прокомментировали взрывы.

Гауляйтеры Луганской области утверждают, что в Луганске якобы сработала ПВО. Доподлинно неизвестно, правда ли это. Пока украинский Генштаб не предоставлял комментариев относительно произошедшего в оккупированном городе.

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Справка. Луганск – город на востоке Украины, административный центр Луганской области (до 2014 года). Самый восточный областной центр государства.

С апреля 2014 контролируется оккупационной администрацией Российской Федерации. Луганск включен Верховной Радой Украины в список городов с временно оккупированной территории.

Что происходит в Луганской области - последние новости

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. Но там продвижение не такое стремительное, как, например, во время "харьковской операции".

В конце октября сообщалось об освобождении от оккупантов ряда населенных пунктов.

10 ноября стало известно, что за сутки ВСУ на некоторых участках Луганского направления продвинулись на расстояние до двух километров.

13 ноября украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка в Луганской области.

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