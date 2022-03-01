Полковника Александра Оксанченко по праву считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов.

В воздушном бою погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире – украинский полковник Александр Оксанченко. Он отвлекал на себя вражескую авиацию.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно полковника Оксанченко званием Героя Украины.

"Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию... Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь стоил этого... Он для меня - навсегда Герой. Навсегда живой", - написала в Facebook Лана Борисова.

Александр Оксанченко: что о нем известно

Полковник Александр Оксанченко - украинец, ставший лучшим летчиком-истребителем в мире.

На его счету – более двух тысяч летных часов, к тому же, он безупречно выполнял самые сложные элементы высшего пилотажа.

Он стал известен после триумфальных полетов на авиашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Его почерк и стиль выполнения фигур высшего пилотажа знает весь мир.

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