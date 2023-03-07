Изменения в законодательство по совершенствованию процедуры выдачи соответствующих справок были разработаны по поручению вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Кабмин усовершенствовал процедуру выдачи справок о пребывании украинских военнослужащих в плену.

Сегодня правительство утвердило изменения, которыми упрощен порядок оформления справок о пребывании в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Изменения в законодательство по совершенствованию процедуры выдачи соответствующих справок были разработаны по поручению вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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"Справка входит в перечень обязательных документов (относительно военнослужащих) для обращения в Комиссию по вопросам установления факта лишения лица личной свободы. Сейчас такие граждане или их законные представители лично обращаются в силовые ведомства для получения справок. Отныне за справкой может обращаться и национальное информационное бюро как орган, осуществляющий учет военнопленных. А именно – к Минобороны, правоохранительному органу, командиру подразделения Вооруженных Сил, другому законному военному формированию или органу, который принадлежит к силам безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что принятые изменения значительно ускорят процесс получения справок, сэкономят время и силы бывшим военнопленным или их родным.

Украинские пленные в России: детали

По состоянию с 24 февраля по 8 января Украина провела 36 обменов, всего освободив из российского плена 1646 человек.

Последний обмен был 16 февраля, когда из российского плена освободили 100 военных и одного гражданского. При этом многие украинцы получили ранения различного типа тяжести.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что практически половина тех, кто находится в российском плену – это гражданские.