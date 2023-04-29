Арвидас Анушаускас отметил, что помощь направлена на поддержку мобильности.

Власти Литвы продолжают помогать Украине бороться с российскими оккупантами. Вильнюс передал Киеву внедорожники и сухпайки для Вооруженных сил Украины.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, Украине передали шесть Land Rover.

"Сегодня ночью (в ночь на 29 апреля – УНИАН) Вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных", - написал глава литовского оборонного ведомства в Twitter.

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При этом он указал, что это нужно для поддержки мобильности украинских защитников.

Позиция Литвы по войне в Украине - последние новости

Литва помогает Украине борться с российскими оккупантами с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Так, литовцы помогли собрали 5 миллионов евро на "Байрактар", а позже деньги на три морских беспилотника для Украины.

Кроме того, Литва закупила 16 современных радаров, которые "видят" даже пули снайпера, а 14 марта в Каунас приехали 14 украинских военных на четырехдневные курсы, чтобы научиться пользоваться этими радарами.

6 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после визита в Украину объявил о подготовке нового пакета военной помощи на 41 миллион евро.

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